Brutale beroving Driebergen - politie zoekt getuigen

De nietsvermoedende vrouw liep over het voetpad in Driebergen toen ze het geluid van een scooter achter zich hoorde. Ze had haar tas om haar schouder. Op een gegeven ogenblik kijkt de vrouw even in haar tas omdat ze er iets uit wilde halen. Weer hoorde ze het geluid van de scooter. Ze besloot daardoor om iets meer aan de kant te gaan.

Als uit het niets wordt vervolgens de witte tas met blaadjes erop van haar schouder afgetrokken. Hierbij kwam de vrouw ten val en raakte lichtgewond. De vrouw zag nog net twee personen op een donkerkleurige scooter ervan door gaan. De verdachten hadden helmen op. De persoon achterop de scooter hield de tas tijdens de vlucht in zijn handen vast. Ook droeg hij rode schoenen.