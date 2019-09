Recherche doet onderzoek naar schietincident

Bij de meldkamer van politie kwam rond 01:45 uur de melding binnen dat er knallen waren gehoord en dat er iemand zou zijn weggerend. De politie is direct ter plaatse gegaan en er bleek daadwerkelijk op een woning in de Berlagelaan te zijn geschoten. Niemand raakte hierbij gewond. Een deel van de Berlagelaan werd afgezet voor onder andere forensisch onderzoek.

Getuigenoproep: heeft u informatie?

De recherche is in het onderzoek nog op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben van dit incident of die andere informatie hebben die kan helpen bij het opsporen van de schutter. De schutter zou zijn weggerend in de richting van de Bazellaan.

* Heeft u informatie of iets gezien in de omgeving van de Berlagelaan of de Bazellaan dat met bovenstaande incident te maken kan hebben?

* Heeft u andere informatie?

Belt u dan alstublieft met de recherche in Haarlem, via tel.nr. 0900-8844.

Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2019184597 bij. Hartelijk dank alvast!

2019184597