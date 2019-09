Doelgroepenteam houdt 750 verdachten aan in negen maanden

Eerder dit jaar wist de politie al te melden dat het doelgroepenteam, in de volksmond ook wel ‘zakkenrollersteam’ genoemd, 156 aanhoudingen had verricht in twee maanden. Afgelopen week heeft het team de 750ste aanhouding verricht van dit jaar.

Het doelgroepenteam is werkzaam in het centrum van Amsterdam. Ze houden zich voornamelijk bezig met de drugs- en zakkenrollersproblematiek en zijn inmiddels onmisbaar geworden in de binnenstad. De agenten van het doelgroepenteam zijn agenten die onopvallend opereren en veelal aanhoudingen op heterdaad doen. Het team is gespecialiseerd in het herkennen van opvallend of afwijkend gedrag. Dit specialisme heeft ervoor gezorgd dat het team in negen maanden 750 aanhoudingen heeft verricht. De strafbare feiten van de aanhoudingen lopen uiteen van verdenkingen van dealen, zakkenrollerij bijvoorbeeld door middel van de ‘voetbaltruc’, straatroven, maar ook misdrijven variërend van poging doodslag tot auto-inbraken en verschillende vormen van oplichting.

Omdat het doelgroepenteam flexibel inzetbaar is worden zij ook geregeld ingezet bij spoedacties, zoals bijvoorbeeld een vluchtende verdachte of na signalen van heling. Naast de 750 aanhoudingen sporen zij ook wekelijks gesignaleerden verdachten op door middel van het herkenningen.