Getuigen mishandeling gezocht

Aan de mishandeling ging eerder op de middag een ruzie tussen de jongens in het Hofbad vooraf. De twee onbekende jongens wachtten rond 16.10 uur buiten het zwembad de 14-jarige Hagenaar op en mishandelden hem vervolgens. Daarna maakten de verdachten zich uit de voeten. Het slachtoffer is ter plekke nagekeken, maar hoefde voor zijn verwondingen niet naar het ziekenhuis.



Signalement verdachte

Van één van de verdachte kon een signalement gegeven worden:



Licht getint

Kort zwart haar

Normaal postuur

1,65 a 1,70 meter lang

Zwarte rugtas en groen petje

Zwarte broek en legergroen T-shirt

Slippers



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over camerabeelden? Dan komt de politie graag in contact met u. Dat kan via 0900-8844 of Misdaad Anoniem 0800-7000.