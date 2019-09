Woningovervallers Dahliastraat aangehouden

De vier drongen zondagavond tussen zeven uur en half acht ’s avonds de woning binnen. De man werd vastgebonden en zijn huis doorzocht op waardevolle spullen. Met diverse persoonlijke eigendommen ging het viertal ervandoor.



Politie startte direct een onderzoek en afgelopen nacht tussen vier en ’s vijf uur konden agenten de vier aanhouden. Het gaat om een 18-jarige vrouw en drie mannen uit Zoetermeer van 20, 21 en 22 jaar. De politie denkt hiermee de betrokkenen te hebben aangehouden, maar daarmee is het onderzoek nog niet voltooid. De politie komt nog steeds graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord of informatie bel dan 0900-8844 en vraag naar het overvallenteam. Wilt u anoniem melden, dan kan dat via 0800-7000.