89-jarige fietser overleden na verkeersongeval

Om 11.20 uur werden de hulpdiensten gebeld omdat er een aanrijding was gebeurd op de Stationsweg in Bunnik. Ambulance, politie en traumahelikopter spoedden zich vervolgens naar het ongeval. Ter plaatse bleek dat een 89-jarige man uit Bunnik zwaargewond was geraakt toen hij met zijn fiets in botsing was gekomen met een auto. De auto werd bestuurd door een 83-jarige vrouw uit Odijk. Het slachtoffer werd door een ambulance met spoed vervoerd naar een ziekenhuis. Op maandag 23 september is hij in een ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.



Getuigen gezocht van deze aanrijding

De politie onderzoekt de toedracht van deze aanrijding. Het onderzoek wordt uitgevoerd door rechercheurs van het tactisch verkeersteam. Het tactisch verkeersteam is een rechercheteam van de politie dat zich bezighoudt met verkeerszaken. De recherche wil graag spreken met getuigen van dit tragische ongeval. Heb je gezien wat er vrijdag is gebeurd op de Stationsweg in Bunnik? Bel dan met de politie op 0900-8844.



Bent u getuige van dit ongeval en heeft u behoefte aan Slachtofferhulp? Bel dan met 0900-0101 of klik hier.