Politie treedt op tegen samenscholingsverbod

Terneuzen - De politie heeft zondagmiddag aan de Finlandweg een reeks bekeuringen uitgedeeld onder andere voor het samenscholingsverbod in verband met de straatraces in de gemeente Terneuzen. De politie heeft een man aangehouden omdat hij drie neppistolen bij zich had. Ook werd een auto in beslag genomen.