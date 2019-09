Jongen beroofd van telefoon

Op zondag 22 september 2019 om 14.30 uur zat het slachtoffer op een trapje bij het viaduct in het park met een vriend. Op dat moment stapte twee mannen op hem af en één van de mannen bedreigde hem met een mes. Dit was een negroïde man van 17 – 20 jaar. Hij was ongeveer 1.90 m lang en was gekleed in een groen vest met en capuchon die hij op zijn hoofd had. Verder had hij een zonnebril op. Hij eiste het horloge van het slachtoffer en hij pakte zijn telefoon af. Zijn vriend werd bedreigd door een andere man met een mes. Nadat het horloge en de telefoon afgepakt waren renden de twee straatrovers weg in de richting van het sportcomplex. De tweede dader was een man met een getinte huidskleur. Hij was korter dan dader één en had een licht vest aan met donkere mouwen en een capuchon. Hij had een lichte broek aan.