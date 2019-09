Al 30 jaar vermist; waar zijn Jan en Riet Kelders?

Het onderzoek leverde in 1989 niets op. Er is geen enkel idee waar het echtpaar is of wat er met hen gebeurd zou kunnen zijn. Totdat uit onderzoek in 2016 aanwijzingen naar voren kwamen dat er bij deze vermissing mogelijk sprake zou kunnen zijn van een misdrijf en dat de lichamen van het echtpaar misschien wel op het terrein aan de Haagsestraat verborgen waren. Er werd dagenlang onderzoek gedaan, zelfs de betonnen vloer wordt open gebroken, maar het vermiste paar werd er niet aangetroffen. Alle tips die we in de afgelopen jaren over de zaak hebben ontvangen zijn onderzocht, maar helaas nog geen spoor van Jan en Riet.