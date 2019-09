Metaaldieven op heterdaad aangehouden

De agenten waren ter plaatse gekomen nadat ze eerder één van de bussen in de omgeving hadden zien rijden. Deze bus was namelijk op 13 september in Vlaardingen al betrokken bij een diefstal van metaal. Toen zijn na een korte achtervolging, twee personen aangehouden nadat ze er vandoor gingen. Eén van hen had zich in het water verstopt. Dat was een 32-jarige Bulgaar op wiens naam de bus geregistreerd staat. In de bus werden metalen aangetroffen die bij het Vlaardingens bedrijf gestolen waren. Deze verdachte is na verhoor met een dagvaarding weer op vrije voeten gesteld. De tweede verdachte kon niet aan de bus gelinkt worden en op vrije voeten gesteld.

De twee Bulgaren die in Vlaardingen zijn aangehouden bevonden zich nu ook weer onder de verdachten. Beide bussen zijn in beslag genomen en nader onderzoek volgt.