Concertgangers opgelicht met nepmails Ticketswap

Bij deze vorm van oplichting zoekt de dader op onder meer Facebook, Marktplaats en Speurders naar mensen die een kaartje zoeken voor een concert of evenement dat al is uitverkocht. De oplichter reageert op dergelijke oproepjes en geeft aan dat hij de gezochte kaartjes heeft en dat hij ze op Ticketswap te koop zet. Vervolgens stuurt de oplichter een appje of een e-mail die zogenaamd van Ticketswap afkomstig is. In dat berichtje staan de gegevens van het evenement en een iDEAL-betaallink. De betaallink ziet er geloofwaardig uit: er staan details van het event of de artiest in en of het een sta- of zitplek is. Na het aanklikken word je doorgeleid naar een pagina waar een betaalverzoek klaar staat. Na het kiezen van je bank wordt vervolgens het overeengekomen bedrag van je rekening afgeschreven.