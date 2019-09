Nauwkeurige locatiebepaling 112-beller nu ook beschikbaar op iPhones

Meer informatie over AML vindt u op in de Vraag en Antwoord AML of bekijk het filmpje over de werking van AML (Bron: RTL Nieuws, maart 2019)

Om de (ontvangst van) locatiegegevens op de meldkamer te verbeteren, zijn naast AML meerdere manieren beschikbaar of in ontwikkeling om de locatie van een melder te bepalen. Bekijk het overzicht in de infographic locatiebepaling meldkamers.