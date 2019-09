Aanhoudingen na meerdere fietsendiefstallen

Het gaat om een 24-jarige man en twee 29-jarige mannen uit Polen. Zij werden 12 september op heterdaad aangehouden in Harderwijk. Tijdens de aanhouding verzetten zij zich behoorlijk.

Heterdaad

Ook op 12 september meldden meerdere mensen in Harderwijk dat hun elektrische fiets was gestolen. Bij deze diefstallen was wederom een auto gezien. Agenten wisten om welke auto het ging en zagen de genoemde auto die middag rijden. Ook zagen zij dat deze stopte op de Houtkamp. Een agent observeerde korte tijd de situatie en zag dat twee mannen bezig waren om twee fietsen in de auto te laden. Hierna liepen de twee mannen weg in de richting van de Frisialaan.

Agenten die in de buurt van een supermarkt aan de Selhorstweg waren zagen dat beide mannen bij de supermarkt een fiets wegnamen. Na een achtervolging werden beide mannen aangehouden. Er werden in totaal vijf fietsen aangetroffen die kort daarvoor waren weggenomen in Harderwijk. Deze zijn in beslag genomen en worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. Ook de auto werd in beslag genomen.

De 24-jarige en een 29-jarige man zijn door de rechter-commissaris in verzekerde bewaring gesteld. De andere 29-jarige man is wegens geringe betrokkenheid heengezonden.

In de periode 01 augustus 2019 tot 12 september 2019 werd bij de politie in bovengenoemde plaatsen zo’n 80 keer aangifte gedaan van diefstal van elektrische fietsen. De 24-jarige - en de 29-jarige man worden verdacht van het plegen van vijf van deze diefstallen.

2019406771 HP