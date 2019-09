In Bureau GLD: duo steelt buitenboordmotoren in Harderwijk

In de uitzending van Bureau GLD van deze week, op 25 september dus, zoeken we verdachten in de volgende zaken:

Harderwijk - Duo steelt buitenboordmotoren

Twee personen, vermoedelijk mannen, stelen in de nacht van maandag 10 op dinsdag 11juni 2019 twee buitenboordmotoren vanuit de haven aan de Marie Curiestraat in Harderwijk. Op bewakingsbeelden is te zien dat de twee minutenlang bezig zijn om de motoren los te maken. Met de buitenboordmotoren op hun rug lopen de twee weg over de steiger. Herken jij dit tweetal of heb je buitenboordmotoren van hen te koop aangeboden gekregen? Kijk mee met de uitzending of kijk via politie.nl/Gezocht het item terug. 2019257131

Laptop gestolen voor winkel in Ede

Een vrouw laat per ongeluk haar tas met daarin haar laptop aan haar fiets hangen als ze op vrijdag 3 mei 2019 om 13.15 uur haar fiets voor een winkel aan de Brouwerstraat stalt. Ze loopt de winkel in maar realiseert zich snel dat ze de tas heeft laten hangen. De tas blijkt dan al gestolen te zijn door een man die met een vrouw aan het winkelen is. Op beelden is deze diefstal te zien: de man blijft eerst buiten de winkel staan terwijl zijn vrouw binnen is en pakt later de tas. Deze tas doet hij bij de kassa in een shopper van de winkel. Wie herkent de man? 2019193082

Twee vrouwen stelen luxe dekbedovertrek in winkel

Twee dames stelen heel geraffineerd een dekbedovertrek bij een beddenspecialist aan het Verlaat in Nijkerk. Ze proberen het overtrek af te schermen met een laken uit de winkel. Echter een beveiligingscamera heeft de diefstal kunnen vastleggen. Wie kent of herkent deze vrouwen? 2019311005

Diefstal bedrijfsbus van bedrijfsterrein in Duiven

Tussen dinsdagavond 9 juli 2019 en woensdagochtend 10 juli 2019 wordt er in Duiven een witte bedrijfsbus, merk Renault, type Master, gestolen. Deze stond op het terrein van een bedrijf aan de Fotograaf in Duiven. Op camerabeelden zien we een onbekende man in een opvallende broek met witte streep aan de zijkant. Wie herkent deze man of kan iets vertellen over waar deze bedrijfsbus is gebleven? 2019304923

Overval op juwelier in Kesteren

Op donderdag 18 april 2019 vallen rond 10.00 uur drie mannen een juwelierszaak binnen aan de Hoofdstraat in Kesteren. Eén van hen bedreigt de juwelier en de andere twee slaan de vitrines stuk. Vervolgens graaien ze zoveel mogelijk sieraden tussen het gebroken glas vandaan.

De juwelier dacht direct te zien dat één van de daders een nepwapen bij zich droeg. Hij probeert hem zijn zaak uit te werken en moet dat bekopen met een aantal klappen tegen het hoofd. Het slachtoffer raakt daarbij gewond.

Terwijl de drie overvallers met de buit proberen weg te rijden op een scooter, reageert een alerte getuige. Hij duwt één van de overvallers van de scooter en gaat bovenop hem zitten; deze 16-jarige wordt aangehouden. De andere twee verdachten ontsnappen wél. De politie is nog op zoek naar deze verdachten. Deze dadergroep zou al sinds eind 2018 actief zijn in Veenendaal en het nabijgelegen Kesteren. Bij een van de overvallen in Veenendaal is een in Ede gestolen scooter gebruikt.

Wie zijn deze overvallers/straatrovers?

Wat is er gebeurd met de in Kesteren gestolen sieraden?

Wie heeft informatie over de gestolen jas van het merk Parajumpers (buitgemaakt bij een straatroof in Veenendaal op 27 december 2018)?

2019168477- 2019092844

Camerabeelden op Gezocht & Vermist

Op de site van www.politie.nl/gezochtenvermist/bureaugld kun je vanaf 25 september 2019, 17:20 uur, de beelden van alle verdachten van bovenstaande zaken bekijken. Ken of herken je personen of kun je iets vertellen over een zaak, neem dan contact op met de politie via 0800 6070, anoniem via 0800 7000 of stuur het tipformulier op die pagina in.