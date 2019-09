Getuigen autobrandstichting gezocht

De brandweer was snel ter plaatse en bluste de autobrand. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en doet hier onderzoek naar. Aan de auto wordt sporenonderzoek gedaan en via een buurtonderzoek wordt gevraagd naar informatie van omwonenden.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mogelijke getuigen. Was u kort voor of tijdens de brand op de Neuweg aanwezig? Heeft u iets gezien of heeft u wellicht meer informatie? Bel dan via 0900-8844 of deel uw informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).