Scooter rijdt tegen fietsster; politie zoekt getuigen

Het meisje kwam van een feestje en fietste met een vriendin naar huis. Haar vriendin sloeg op een gegeven moment af en het slachtoffer fietste door. Het meisje was al bijna thuis toen ineens een scooter links naast haar kwam rijden met hierop twee jongens. De jongens zeiden iets, maar het slachtoffer negeerde hen. Na een paar meter zag het meisje dat de scooter ineens naar rechts stuurde en tegen haar stuur aankwam. Hierdoor kwam zij ten val en had direct veel pijn. Het meisje zag toen zij op de grond lag, dat de jongens op de scooter geen helm droegen. Vlak achter hen reed nog een scooter. Hier zat één persoon op, eveneens zonder helm. Het drietal ging er uiteindelijk vandoor zonder dat zij het meisje hulp verleenden. Het meisje hield aan de val letsel aan haar been en knie over.

De politie heeft deze zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

2019185281