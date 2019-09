Schietincident Herenstraat Gouda in Team West

Verder aandacht voor de volgende zaken in Team West en Opsporing Verzocht:

Leiden | Phising

Een 65-jarige vrouw uit Leiden is het slachtoffer geworden van phising. Deze mevrouw kreeg een sms van de Rabobank. Althans, dit leek een bericht van de bank. Haar gegevens kwamen uiteindelijk terecht bij oplichters. Beelden van de pinner die met haar pas geld van haar rekening heeft gehaald zijn te zien bij Team West.

Zoetermeer | Meerdere fietsdiefstallen

Op maandag 19 augustus 2019 stelen twee mannen twee fietsen bij de Albert Heijn aan het Monnikenbos in Zoetermeer. Op diezelfde dag zijn in Zoetermeer maar liefst 13 fietsen gestolen op mogelijk dezelfde manier. Mogelijk hebben de twee dieven die in beeld zijn bij de diefstal aan het Monnikenbos daar iets mee te maken. De twee mannen worden getoond op beelden in Team West.

Honselersdijk | Overval geldloper

Deze zaak was op dinsdag 17 september 2019 ook al in Team West. Vandaag worden beelden getoond van de verdachten die op maandag 9 september een geldloper overvallen bij de Albert Heijn aan de Dijkstraat in Honselersdijk. Twee overvallers in regenkleding en met bivakmutsen bedreigen het slachtoffer met een wapen en gaan er vervolgens vandoor met drie geldkoffers. Even later wordt er een uitgebrande zwarte Seat Leon teruggevonden op de Gantellaan in Honselersdijk.

Zoetermeer | Straatroof Voorweg

Op dinsdag 23 juli 2019 is een 18-jarige man beroofd door een groep jongemannen. Dit gebeurde toen hij op een bankje in de buurt van de Gerrit Achterberghove in Zoetermeer, in de wijk Buytenwegh, zat te wachten op iemand met wie hij had afgesproken. Toen hij wilde weglopen werd hij hardhandig tegengehouden en kreeg hij klappen. Daarbij werd zijn portemonnee weggenomen. Op beelden wordt degene die dat heeft gedaan in eerste instantie onherkenbaar getoond bij Team West omdat deze persoon mogelijk minderjarig is. Zo heeft hij de kans om zich deze week te melden bij de politie. De andere jongens uit de groep zijn inmiddels al aangehouden.

Wassenaar | Inbrekers

Bij Opsporing Verzocht worden beelden getoond van een inbrekers die op dinsdag 7 mei in een woning inbreken op de Teijlingerhorstlaan. De buit bestond uit een Mac book en sieraden.

