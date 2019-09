Aanhoudingen in onderzoek naar verdovende middelen

De politie kwam de verdachten op het spoor in een onderzoek naar de handel in verdovende middelen. Maandagochtend in alle vroegte vielen agenten van de ondersteuningsgroep Den Haag de woning op de Meidoornstraat binnen en troffen een 25-jarige man en een 47-jarige vrouw aan. In de woning vond de politie naast diverse verdovende middelen, ook 34.000 euro aan contant geld. In totaal namen agenten circa 17 kg hennep, 2 kg hasj en harddrugs in beslag. Ook de auto van de verdachte is in beslag genomen. De twee aanwezige verdachten zijn aangehouden en zitten in beperkingen. Zij worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.