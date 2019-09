Aanhoudingen na aantreffen verdovende middelen

Maandagavond 23 september kreeg de politie een melding van een hennepgeur in een woning aan de Wit-Geellaan. Agenten gingen vervolgens de woning binnen en troffen op zolder meerdere plastic tassen met henneptoppen aan. Een 31-jarige man uit Zoetermeer is aangehouden. Na toestemming van de officier is de woning doorzocht en zijn in totaal 66 kg aan henneptoppen, 75 kg aan pakketten heroïne en ruim 200 blikken melkpoeder in beslag genomen. Ook is een vuurwapen in de woning aangetroffen en in beslag genomen. Dinsdagochtend 24 september hield de politie aan de Wit-Geellaan een tweede verdachte aan, een 45-jarige Zoetermeerder. Beide verdachten zitten op dit moment in beperkingen en worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.