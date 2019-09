Aanhouding voor drie overvallen

Rotterdam - Eind 2018 werden er meerdere overvallen gepleegd in Rotterdam Zuid. Twee keer op een Esso tankstation en een poging overval op een Poolse supermarkt. Een 24-jarige man is aangehouden en de raadkamer van de rechtbank heeft besloten zijn gevangenhouding te verlengen met 90 dagen. De politie is nog op zoek naar een andere dader die bij de laatste overvallen aanwezig was.