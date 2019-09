Aangehouden wegens drugsbezit

De man reed in een auto die agenten wilden controleren. Bij aanspreken herkenden zij de man van eerdere ontmoetingen. De agenten waren er hierdoor van op de hoogte dat de man geen rijbewijs had. De agenten zagen een gripzakje met wit poeder liggen in de auto en vroegen om uitlevering van alle aanwezige drugs. De 42-jarige bleek allerlei verschillende soorten harddrugs bij zich te hebben, allemaal kleine hoeveelheden. Cocaine, heroine, amfetamine en mogelijk LSD zijn in beslag genomen door de politie.

De man is aangehouden en overgebracht naat een politiecellencomplex. Daar wordt hij dinsdag gehoord door rechercheurs. Proces-verbaal zal opgemaakt worden. De auto is door de politie meegenomen naar het bureau en mag daar afgehaald worden door de eigenaar die wel een rijbewijs heeft.