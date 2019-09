Getuigen gezocht van nachtelijke autobranden

Bent u getuige geweest van de autobrand aan de Mascagnistraat of de Aert Swaensstraat of heeft u andere informatie die de politie kan helpen bij het vinden van de dader(s)? Is u bijvoorbeeld iets opgevallen in de omgeving rond het tijdstip van de brand? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.

Als u informatie wilt delen kan dat via:

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden,

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006),

- anoniem via 0800-7000 of via Team Criminele Inlichtingen 079-3458 999.