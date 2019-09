Krattendieven aangehouden

Door een getuige werd rond 03.40 uur gemeld dat er pallets met kratten waren weggenomen bij het bedrijf. Dit zou gebeurd moeten zijn met behulp een vrachtwagentje met een bepaald opschrift. Aan de dienstdoende agenten werd de omschrijving van het voertuig doorgegeven en zij gingen op zoek. Op de Zanddijk in Yerseke werd een soortgelijk vrachtwagentje aangetroffen. Agenten keken in de laadbak en troffen daar een boel kratten aan die dus mogelijk van diefstal afkomstig waren. In de vrachtwagen zaten twee mannen. Eén is aangehouden. Dit betreft een 24-jarige man uit Den Bosch. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. De andere man ging er vandoor en kon niet meer achterhaald worden.

Even verderop, op de Zanddijk in Kruiningen, troffen andere surveillerende agenten een zelfde vrachtwagen. Ook daarin zaten twee mannen. Op verzoek mochten de agenten in de laadruimte kijken. Ook daar werden kratten aangetroffen die mogelijk afkomstig waren uit het bedrijf waar was ingebroken. De twee inzittenden van de vrachtwagen, een 20-jarige man uit Breda en een 16-jarige jongen uit diezelfde plaats, zijn ook aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Alle verdachten zullen dinsdag verder gehoord worden over hun betrokkenheid bij de bedrijfsinbraak.