ME-Oefeningen in en rondom Willem II Stadion in Tilburg

Alle ME’ers uit de eenheid Zeeland West-Brabant gaan oefenen, hiervoor zijn een drietal oefenmomenten. Op 24 september, 2 oktober en 9 oktober zullen deze ME-Oefeningen plaatsvinden. Dit betekent dat de ME een aantal scenario’s beoefenend op locaties waar normaliter de ME ingezet kan worde als aanvulling op de gewone politie inzet. De ME heeft als primaire taak om verstoringen van de openbare orde te voorkomen of te herstellen.