Opnieuw aandacht voor onbekende dode vrouw; politie toont post mortem tekening

Westdorpe - Op 22 juni jl. werd het lichaam van een tot nu toe onbekende dode vrouw aangetroffen in een weiland aan de Sint Anthoniekade in Westdorpe. Uit onderzoek bleek dat de vrouw was doodgeschoten. Bij de vrouw werd niets aangetroffen dat de politie kon helpen om haar identiteit te achterhalen. Tot de dag van vandaag heeft het rechercheteam dat met de zaak bezig is de familie van de vrouw nog niet in kennis kunnen stellen van wat er met haar gebeurd is. De vrouw is op 13 augustus jl. begraven in Terneuzen. Vanavond is er opnieuw aandacht voor de zaak in ‘Opsporing Verzocht’ vanaf 20.30 uur op NPO1.