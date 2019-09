Jongen opgepakt voor verstrekken drugs aan onwel geworden jeugdigen

Boxtel - Maandagmiddag hielden we een 16-jarige jongen uit Nieuwegein aan die we ervan verdenken dat hij aan jeugdigen uit in een jongereninstelling in Boxtel harddrugs heeft verstrekt. Vijf jongeren, inclusief de verdachte, werden onwel en moesten naar een ziekenhuis worden overgebracht. Ze zijn daar inmiddels allemaal weer ontslagen.