Intensivering beveiligingsmaatregelen

Voorzitter Rob den Besten van de Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft begrip voor de maatregelen. ‘We vragen een extra inspanning van collega’s, die toch al onder druk staan door de krappe bezetting en de aard van hun werk. Maar als politie staan we pal voor de waarden van de rechtsstaat. We kunnen niet anders. Wel roep ik het gezag op om met ons in overleg te treden over de keuzes die we als gevolg van deze maatregelen moeten maken. Want dat is wel een vraag die bij mij leeft: wat gaan we nu als politie niet meer doen?’



Vanwege de buitengewoon grote gevoeligheid van het onderwerp zal het korps verder terughoudend zijn met informatie.