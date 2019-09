In Opsporing Verzocht: dodelijke schietincidenten

Iets na half acht in de ochtend werd Derk Wiersum neergeschoten aan de Imstenrade in Buitenveldert. De dader vluchtte te voet in de richting van de Van Boshuizenstraat.

´s Avonds rond half negen klonken schoten op de Langebroekdreef. Hierbij werd Kelvin Maynard gedood. De schutter zat met nog iemand op een (motor)scooter. Vermoedelijk reden zij na de aanslag weg in de richting van de Gooiseweg.