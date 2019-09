Getuigen gezocht van lastigvallen vrouw Bandoengstraat

De vrouw liep vanaf het Jaarbeursplein naar de Hasebroekweg en vervolgens door de Vleutenseweg naar de Bandoenstraat. Daar werd zij ingehaald door een man die haar vervolgens lastig viel. Toen de vrouw begon te schreeuwen, maakte de man zich uit de voeten.



Mogelijk heeft de man de vrouw al te voet gevolgd vanaf het Jaarbeursplein. Wie heeft iets gezien of gehoord wat de politie kan helpen bij het vinden van deze man? Wie kan iets vertellen over wat er is gebeurd in de Bandoengstraat? De politie komt graag met deze getuigen in contact. Bel met 0900-8844, bel anoniem met 0800-7000 of vul onderstaand formulier in.