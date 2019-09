Politie vindt vuurwapens

De zaak kwam aan het rollen na een melding over een mogelijk vuurwapen die via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) werd gedaan. Deze melding was voor de politie aanleiding een nader onderzoek in te stellen. Dit onderzoek resulteerde in de zoekingen van vanmorgen.

In een woning werden twee vuurwapens aangetroffen. In het andere pand vond de politie diverse plastic zakken en een potje met wit en bruin poeder. Het gaat hier vermoedelijk om harddrugs.

De politie nam de wapens en de drugs in beslag. Hiernaar zal een (forensisch) onderzoek worden ingesteld.