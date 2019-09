Twee verdachten beroving aangehouden

Die middag, omstreeks 16.25 uur zat het slachtoffer op een bankje in winkelcentrum de Streekhof aan de Middend in Bovenkarspel. Hier werd hij door een jongen (later twee jongens) aangesproken. Zij wilde dat het slachtoffer voor een gesprek met hen mee zou lopen. Het slachtoffer weigerde, maar toen hij even later het winkelcentrum verliep, stond een groepje van mogelijk zes personen ter hoogte van het gemeentehuis. Het slachtoffer werd tegengehouden en zijn tas werd van hem afgenomen. De overvallers gingen er vervolgens hard lopend vandoor.

Op aanwijzing van omstanders konden twee verdachten aangehouden worden. Naar de overige verdachten wordt een onderzoek ingesteld.

De politie is op zoek naar getuigen van de straatroof. Heeft u de straatroof of de aanleiding daartoe gezien, of beschikt u over andere informatie, belt u dan met de politie op tel/nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2019185848