Vrouw (23) aangehouden in onderzoek naar gewelddadige beroving

Op die betreffende dag heeft het slachtoffer ’s avonds een afspraakje met een meisje die hij via internet heeft leren kennen. Rond 20.00 uur loopt hij vanaf het metrostation Jan van Galenstraat in de richting van de Willem Augustinstraat om vervolgens linksaf te slaan, onder het viaduct van het treinspoor door. Net voorbij dat viaduct wordt hij de bosjes ingetrokken door drie jongens. Zijn handen en voeten worden vastgebonden en onder bedreiging van een mes moet hij zijn telefoon en inlogcodes voor zijn mobiel bankieren app afstaan. Er verdwijnt vervolgens een bedrag van 8.000 euro van zijn spaarrekening naar de betaalrekening. Terwijl het slachtoffer vastgebonden in de bosjes wordt achtergelaten, wordt het overgeboekte spaargeld bij verschillende geldautomaten opgenomen. Het slachtoffer weet na enige tijd hulp in te schakelen van omstanders.