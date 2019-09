Aanhoudingen na inbraakpoging in buurthuis

Bij het buurthuis troffen agenten verse inbraaksporen aan. De politie nam voor nader onderzoek een auto in beslag. De twee verdachten zitten vast en worden gehoord. Er is aangifte gedaan van de inbraakpoging.



Bel 1-1-2

Dankzij de hulp van een burger konden de agenten twee verdachten aanhouden. Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de daders omschrijven, of vertellen in wat voor voertuig ze vluchten en in welke richting, dan komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen veiligheid! Meer tips vindt u op https://www.politie.nl/themas/contact-112.html .