De politie helpen misdrijven oplossen? Kijk donderdag naar Bureau Rijnmond

In deze aflevering wordt onder andere aandacht gevraagd voor drie overvallen. Tweemaal waren bedrijven het doelwit en eenmaal een ouder echtpaar.



Snackbar Verhage aan de Putsebocht in Rotterdam werd op 15 juli overvallen door een man met een mes en Snackbar Starfood aan het Dillenburgplein in Ridderkerk werd op 8 augustus overvallen door een jonge man met een vuurwapen.



Het echtpaar dat werd overvallen woont in de Vinkenstraat in Krimpen aan den IJssel. Deze overval ging met geweld gepaard maar was ook weer snel voorbij.