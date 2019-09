Politie onderzoekt ‘steekincident’’

Het slachtoffer deed aangifte. Hij vertelde dat hij dinsdagavond op visite was bij een bekende van hem. Rond 20.15 uur kwam een man op bezoek die direct met de bewoner ruzie begon te maken. Hij zag dat zijn kennis door die bezoeker werd geslagen. Hij wilde ingrijpen en kwam daarbij met zijn rechterhand tegen het mes aan dat die man in zijn handen had. Het slachtoffer liep daardoor een bloedende verwonding op. Mogelijk is een pees doorgesneden. De verdachte ging er direct vandoor en is nog niet aangehouden.