Politie onderzoekt mogelijke fraude webwinkel

De Brabantse politie werd op deze zaak geattendeerd door het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting. Het AVRO/TROS programma Opgelicht besteedde deze week aandacht hieraan. De politie verzoekt gedupeerden die nog geen aangifte gedaan hebben omdat alsnog te doen via www.politie.nl en alle bewijsstukken als bijlage bij te voegen. Benadeelden woonachtig in België kunnen in België aangifte doen. Daarbij dienen zij aan te geven dat het onderzoek in behandeling is bij het team Langstraat van de politie Zeeland-West-Brabant.