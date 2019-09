Roosendaler belandt met auto tegen boom en verzet zich bij arrestatie

De politie kreeg om 02.10 uur een melding dat op de Speelhuislaan een vermoedelijk dronken bestuurder in een Mercedes met Spaans kenteken was weggereden. Een politie eenheid zag de bedoelde auto uit tegengestelde richting naderen op de Belcrumweg. De agenten keerden hun auto en zagen dat de automobilist de Markkade op reed. Ze zagen dat hij daar stopte. Ze gaven een stopteken en zagen dat die bestuurder daarop snel wegreed en het stopteken negeerde. Er ontstond een achtervolging, de automobilist reed daarbij met snelheden van circa 100 a 120 km/uur het Spinveld op om via de Lunetstraat en Tramsingel weer de Markkade op te rijden. Na nog een keer deze ronde gemaakt te hebben reed hij via de Emerparklaan de Hondsdonk op. Daar vloog hij uit de bocht en botste frontaal tegen een boom.