Tien bestuurders op de bon bij filmen ongeval

Door het kantelen kwam de vrachtwagen ook gedeeltelijk terecht op de rijbaan Zeeland in. Een rijstrook kon tijdelijk niet meer gebruikt worden.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De chauffeur van de vrachtwagen heeft enige tijd bekneld gezeten in zijn cabine. Hij is door de brandweer bevrijd en daarna met onbekend letsel door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zal nog getuigen gaan horen die het ongeval hebben zien gebeuren. Agenten die ter plaatse kwamen hebben hun gegevens genoteerd. Zij worden benaderd.

Wie ook benaderd gaan worden door de politie zijn tien bestuurders die het, vanuit hun rijdende auto met hun smartphone in de hand, nodig vonden om beelden te maken van het ongeval. Aangezien het verboden is om, als bestuurder, tijdens het rijden je mobiele telefoon in de hand te houden, krijgen deze tien bestuurders binnenkort een verzoek tot betaling van 249 euro van het CJIB in hun brievenbus.