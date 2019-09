Op zondag 24 februari 2019 kwam een 27-jarige vrouw rond 04.30 uur thuis. Zij had die nacht gewerkt in een horecagelegenheid in Roosendaal. Ze parkeerde haar auto op de oprit van de woning en stapte uit. Toen ze bij de voordeur aan kwam hoorde ze de alarmbel van de poort af gaan. Ze zag toen twee jongemannen op haar afkomen. Ze moest zich gelijk omdraaien en werd door een van de mannen in haar nek gepakt. Ze had haar telefoon in haar hand en probeerde nog een alarmnummer te bereiken. Dit mislukte. Ze moest de deur open maken en een van de daders zei dat ze het alarm uit moest zetten en vroeg of er camera’s waren. Ze wilden weten waar de waardevolle spullen waren. Ze werd toen hardhandig naar de grond gedrukt en een van de mannen zei “schiet haar, schiet haar in haar knie”. Ze kreeg even later een kledingstuk over haar hoofd gegooid en haar handen werden vastgebonden. Vervolgens namen de overvallers geld mee en de tas van het slachtoffer. Ook haar telefoon werd meegenomen, maar deze werd later teruggevonden. In de uitzending reconstrueren wij deze heftige zaak in de hoop dat u tips voor ons onderzoek heeft.

Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.