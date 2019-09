Politie houdt (minderjarige) verdachte aan voor brandstichting

Zaltbommel - De politie heeft vanavond even voor 22.00 uur een minderjarige verdachte uit de gemeente Zaltbommel aangehouden. Deze persoon wordt verdacht van brandstichting. In de zomer waren diverse brandjes in Zuilichem. Vanavond was het wederom raak. Het ging deze keer om een brandstichting op een dak van een overkapping van een woning.