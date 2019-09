Aanhoudingen door oplettende getuige

Omstreeks 00.30 uur stapte een man uit de bus op de Kennemerstraatweg. Hier zag hij twee mannen wegrennen. Even verderop zag hij dat een alarmlicht brandde bij een bakkerij annex lunchroom. Omdat hij een inbraak vermoedde, belde de man de politie, die even later ter plaatse was.

Bij het bedrijfspand werden braaksporen geconstateerd aan de toegangsdeuren. De inbrekers waren echter nog niet in het pand geweest. Terwijl de politie onderzoek deed, zag een politieman even verderop twee verdachte personen richting de Emmastraat lopen. Zij voldeden aan het signalement dat de getuige had opgegeven. De politie ging om zoek naar de verdachten en trof ze aan op de Emmastraat. Hier konden ze worden aangehouden. Het gaat om twee mannen. De ene is een 20-jarige Pool. Van de andere zijn nog geen gegevens bekend.

2019186631