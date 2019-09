Vrouw lastig gevallen: politie zoekt getuigen

In de nacht van zaterdag op zondag, rond middernacht werd het slachtoffer door een auto afgezet bij de bushalte op de Zuidtak-Zuidtangent in Nieuw-Vennep ter hoogte van Getsewoud/ Centrum. Hier pakte zij haar fiets. Zij fietste via de Capricciolaan, deToscalaan en de Griseldalaan in de richting van de Montreallaan.

Bij de voetbalclub FC WC (ter hoogte van de brug) blijkt dat een man op afstand achter haar

aan fietst. Ter hoogte van de speeltuin gelegen tussen de Montreallaan en de Athenalaan wordt het slachtoffer plotseling bij een arm gepakt. Er ontstaat een worsteling waarbij zowel het slachtoffer als de man ten val komen. De vrouw weet zich snel met haar fiets in veiligheid te brengen. Thuisgekomen wordt de politie geïnformeerd. De dader blijkt dan echter al te zijn verdwenen.

De verdachte is een blanke man in de leeftijd van 25 tot 35 jaar. Hij had blond kort stekeltjes haar en was volledig in het zwart gekleed. De man sprak Nederlands. Hij verplaatste zich op een herenfiets, mogelijk zilverkleurig, zonder verlichting.

2019183843