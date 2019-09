Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding in Langerak

Langerak - Donderdagmiddag alarmeerde een vrouw de politie dat zij een flinke ruzie had gehad in haar woning waarbij de verdachte zich heel agressief had gedragen. Op het moment dat agenten met de meldster in gesprek waren in een woning, kwam de verdachte daar ook binnen. Agenten wilden hem aanhouden, maar de Papendrechter (43) viel hen direct aan. Na een waarschuwingsschot konden ze hem alsnog onder controle brengen.