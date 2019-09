Garagehouder beroofd van zijn contante geld

De verdachte en een in beslag genomen auto zijn naar het bureau gebracht. Er is aangifte gedaan door het slachtoffer. De recherche gaat op zoek naar de andere verdachten. Het is niet meer van deze (digitale) tijd om met veel contant geld op zak te lopen. De politie raadt dat ook sterk af. Ook kleine middenstanders kunnen hun betalingen via pintransacties laten verlopen. Zo wordt de kans kleiner op een overval of beroving. Lees meer over liever pinnen dan contant.