Vuurwapen in beslag genomen

Op donderdag 26 september 2019 in alle vroegte is de politie een woning aan de Fatimastraat binnen gegaan. Er was informatie binnen gekomen dat daar mogelijk een vuurwapen zou liggen. De woning werd doorzocht en er werd inderdaad een zogenaamd “lang” vuurwapen gevonden. Dit wapen met munitie is in beslag genomen en de bewoner is aangehouden.