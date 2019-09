Controle jongensprostitutie

De coördinatoren van de beide Teams Mensenhandel hebben enorm veel ervaring met slachtoffers uit de illegale prostitutie, loverboys, dat soort zaken. Zij zijn er vandaag ook bij. “Het probleem bestaat, maar het is nog verborgen. De jongens en mannen die we spreken willen vaak niet praten. Ze schamen zich, worstelen met hun seksualiteit en sommigen vinden ook dat er geen sprake is van dwang of uitbuiting. Hoe schrijnend de situatie ook is.” En dit terwijl er zeker voorbeelden zijn van jongens die door oudere mannen eerst afhankelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld van drugs. Of die al kwetsbaar zijn, omdat ze opgroeien in een cultuur die geen begrip heeft voor hun homoseksualiteit. “En die oudere man heeft dat begrip wel”, vertellen ze verder. “Hij biedt hen een luisterend oor, een arm om de schouder, een slaapplaats. Daar moeten ze iets voor terug doen en plots hoereren ze zich. Als ze weg willen, blijken er beelden te zijn en kunnen ze niet meer terug.” Achter elk individueel geval van jongensprostitutie gaat vaak een groot drama schuil. Het is lastig aan te geven hoe groot het probleem precies is. “En dat is juist de reden dat we hier actief mee bezig zijn en dit soort controles houden,” besluiten de coördinatoren..