Sneller duidelijkheid bij aangifte internetoplichting

Iemand die aangifte wil doen krijgt altijd eerst de vraag of hij daarbij ondersteuning wil van de "slimme keuzehulp". 'Na akkoord stelt het systeem vervolgens vragen bij wat wordt ingevuld. Op basis daarvan volgt een advies', zegt Van der Linden. In elke stap van dit proces kan de aangever besluiten om alsnog via de "oude manier" aangifte te doen. 'Dan vul je gewoon weer een aangifteformulier in. Dit wordt dan later door een politiemedewerker beoordeeld en ook dan kan er nog aanvullende informatie nodig zijn. Het duurt daardoor langer voordat je duidelijkheid hebt over het vervolg. Met behulp van de slimme keuzehulp weet je dat gelijk.'