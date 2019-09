Woning beschoten in Hilversum; politie zoekt getuigen

Door de bewoner werden twee schoten gehoord en in een ruit van de woning werden twee kogelgaten aangetroffen. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden. Gelukkig is er niemand gewond geraakt bij dit incident.

Omdat buurtbewoners mogelijk relevante informatie hebben, wordt een buurtonderzoek gedaan.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die in die nacht iets hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Jacob van Heemskerckstraat. Wellicht zijn er ook mensen die (dashcam)beelden hebben van het incident, of van de mogelijke verdachte(n). Dan horen wij dat graag via 0900-8844. U kunt anoniem bellen via 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen, waar ook eventuele beelden of fotomateriaal met ons gedeeld kan worden.