Agenten aangereden tijdens achtervolging

Even verderop zette de bestuurster de auto aan de kant, maar wilde zij alsnog niet meewerken en reed weer met hoge snelheid weg. Er volgde een achtervolging die stopte ter hoogte van de Meulunterseweg. Terwijl één agent uit wilde stappen, reed de bestuurster op de politiewagen in. De agent kon nog net op tijd wegstappen.

De bestuurster ging er weer met hoge snelheid vandoor, maar kon uiteindelijk klemgereden worden in een schuur. Gezien de ernst van het feit (inrijden op een agent) hebben de agenten bij de aanhouding hun vuurwapen getrokken. De vrouw is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Het voertuig is in beslaggenomen en de schade wordt bekeken. Er raakte gelukkig niemand gewond.

2019430275 JS