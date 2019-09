Ernstig verkeersongeval

Omstreeks 13.25 uur reed de 75-jarige vrouw in haar auto over de Markerwaardweg. Naast haar zat haar 77-jarige zuster. Zij kwamen vanuit de richting Medemblik. Op dat moment kwam vanuit de richting Enkhuizen over de Drechterlandseweg een 59-jarige Amsterdammer in een personenauto aangereden. Op de kruising van de wegen ontstond een aanrijding. Door de klap raakte de auto van de dames in een slip en kwam tegen een verkeerslicht tot stilstand. De brandweer moest ter plaatse komen en het dak van de auto knippen om de slachtoffers uit de auto te kunnen halen. Beide dames werden voor behandeling van hun verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De Amsterdammer liep geen letsel op.

De politie stelt een (technisch) onderzoek in naar de aanrijding. Hierbij zal ondermeer gekeken worden naar wie er een rood of groen verkeerslicht heeft gehad.

2019186968